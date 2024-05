Carriere separate per giudici e pm e due Csm a sorteggio. «Riforma epocale»

di Alessandra Severini

«Un provvedimento epocale». Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce così il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri in soli 20 minuti e con applauso finale di tutti i presenti. Tra i punti centrali (e più contestati) c'è la separazione delle carriere di giudici e pm, la riforma del Csm, l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare per la magistratura ordinaria.

«Abbiamo rispettato un altro impegno preso con gli italiani per avere una giustizia più equa ed efficiente ha detto esultante la premier Meloni - è un risultato epocale, noi abbiamo avuto coraggio a varare questa riforma dopo 30 anni che se ne parla. Con la separazione delle carriere, il rapporto fra difesa e accusa sarà più equilibrato e con la riforma, il Csm non sarà più dominato dalle correnti».

La riforma

«La magistratura rimane un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ha sottolineato il Guardasigilli anche la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante».

L'intero decreto è composto da otto articoli.

I due Csm si occuperanno di assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità ma i due Csm perdono la funzione disciplinare, che viene affidata a un'Alta Corte, solo per la magistratura ordinaria, composta da quindici membri: 3 di nomina presidenziale, 3 sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento e 9 sorteggiati tra i magistrati. Nel testo invece non c'è alcun riferimento all'avvocatura.

La riforma non piace all'Associazione nazionale magistrati, che ieri ha riunito urgentemente la Giunta esecutiva centrale valutando fra le iniziative di protesta anche lo sciopero. Nordio non si preoccupa troppo e invita ad «accettare il principio che la volontà popolare è sacra», dal momento che «se ci è stato dato il mandato di separare le carriere noi ubbidiamo alla sovranità che appartiene al popolo». Storicamente favorevoli a separare le carriere di giudici e pm, invece, gli avvocati, convinti che sia l'unica strada per garantire l'effettiva terzietà del giudice e la parità tra accusa e difesa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 08:28

