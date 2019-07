Carola Rackete: «Salvini ha violato i diritti umani»

di Simone Pierini

Salvini

Venerdì 5 Luglio 2019, 17:55

: Il suo modo di esprimersi è irrispettoso, non è appropriato per un politico di alto livello». Lo dice la comandante dellain una intervista allo Spiegel in edicola domani. L'equipaggio, spiega, ha inviato rapporti medici giornalieri sulle condizioni dei soccorsi, anche al Centro di soccorso italiano a Roma «ma nessuno ha ascoltato, nessuno ha risposto».Parole che arrivano a poche ore dall'annuncio da parte del legale della "capitana" di iniziative giudiziarie nei confronti del vicepremier per istigazione a delinquere e diffamazione. «Le parole utilizzate dal ministro in questi giorni nei confronti della mia assistita - aveva spiegato all'ANSA l'avvocato Alessandro Gamberini - la stanno esponendo ad eventuali aggressioni: una vera e propria istigazione a delinquere che arriva da un ministro della Repubblica. Un invito a farle del male, mi domando come mai nessun componente del governo abbia preso le distanze da queste parole che mi spingo a definire disgustose».