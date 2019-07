Carola Rackete, l'iniziativa in solidarietà della capitana della Sea Watch: «Donne uscite di casa senza reggiseno»

Mercoledì 24 Luglio 2019, 14:44

, sabato 27 luglio l'iniziativa in solidarietà della capitana della Sea watch 3:La manifestazione è stata indetta da due ragazze di Torino in seguito agli attacchi sessisti subiti da Carola dopo essere andata in Procura senza reggiseno.Le due promotrici,, invitano dunque tutte le donne ad andare in ufficio, per negozi o a fare una passeggiata senza il capo intimo.«La protesta - spiegano Nobile e Trivero a Repubblica - nasce con ironia ma l'obiettivo non è poi così leggero. Scandalizzandoci per la capitana senza reggiseno si punta a distrarre l'attenzione dai veri contenuti, demonizzando al tempo stesso il corpo femminile. Quando abbiamo letto delle polemiche sul caso siamo rimaste sconvolte e così abbiamo deciso di muoverci. Volevamo fare una protesta che non fosse nulla di violento e così abbiamo scelto la modalità di non indossare il reggiseno. Una scelta che ogni donna può fare senza scandalo né volgarità».La manifestazione è stata promossa via social e c'è anche chi ha proposto una versione maschile, come quella di andare in giro con il reggiseno. «Qualsiasi iniziativa non violenta che ci supporti è ben accetta - concludono -. Chiunque può aderire. Basta non mettersi il reggiseno».