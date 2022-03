Carol Maltesi, la mamma: «Dei porno non sapevo nulla. Come faccio a dire al mio nipotino che non c'è più?»

A La Vita in Diretta parla Lilli, la mamma di Carol Maltesi, la giovane assassinata a Rescaldina dal reo confesso Davide Fontana. La donna condivide il dolore e l'incredulità per quello che è accaduto: «Quando ho visto i Carabinieri mi sono spaventata e mi hanno detto "Carol non c'è più". Voglio ricordarla per quello che era, una cosa bella, non voglio le cose brutte. Mi fa troppo male».

Carol Maltesi, parla la mamma

Ai microfoni dell'inviata, Lilli ammette di non aver mai saputo che la ragazza lavorava nel porno e che il suo nome d'arte era Charlotte Angie. Per lei era solo la figlia affettuosa e premurosa che ha sempre amato: «Mi manca la risata, gli abbracci, i baci. Quando mi sono ammalata sempre attenta e non si è mai vergognata. Ha sempre fatto tutto per proteggermi»

La donna sapeva che lei faceva la modella e immagina che avesse scelto una scorciatoia per fare soldi e prendere casa a Verona, la città in cui vive il figlio: «Lei lavorava per poter stare vicino a suo figlio. Le interessava fare solo la mamma. Come si può raccontare al mio nipotino che la mamma non c'è più». Poi sul killer dichiara: «Cosa posso dire a lui... Perché ha fatto male a mia figlia, perché?». Intanto si indaga sul vero movente dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dalla ragazza e potrebbe aver agito per gelosia, non per un gioco erotico finito male.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 18:02

