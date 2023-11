Caro ristoranti, il piano del governo: «Menu a prezzi calmierati, per chi ha bambini pranzo o cena a 10 euro»

di Redazione web

Caro ristoranti, il governo pensa a menu calmierati per permettere alle famiglie di tornare a pranzare e cenare fuori, in un periodo storico in cui anche permettersi una pizza, soprattutto per chi ha figli, sembra sempre più difficile. Si chiama "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" l'iniziativa allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy per portare più famiglie con figli nei ristoranti con menù scontati.

Menu calmierati contro il caro ristoranti

Secondo quanto si apprende da partecipanti alle riunioni, si sono svolti i primi incontri al ministero con le associazione delle imprese della ristorazione e delle famiglie per scrivere un protocollo come quello del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità. In dettaglio l'iniziativa prevedrebbe menù bambini a meno di 10 euro, piatti del territorio a prezzi calmierati o altri menù a prezzi scontati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 17:52

