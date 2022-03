Carburanti, prezzi fuori controllo Parte l’inchiesta in procura a Roma

Ogni giorno un po’ più su ed è arrivato il temuto sorpasso del prezzo del diesel sulla benzina. Oggi il gasolio costa in media qualche centesimo di più della verde. Ma in generale il prezzo dei carburanti è schizzato letteralmente negli ultimi giorni fino a sfondare quota 2,5 euro al litro in alcune zone d’Italia. Secondo le ultime rilevazioni la media nazionale del gasolio è sopra i 2,33 euro al litro in modalità servito e oltre i 2,22 euro nei self. Il prezzo medio della benzina in modalità self è a 2,21 euro/litro e 2,32 al servito. Oggi la benzina costa in media il 39,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il prezzo del gasolio è cresciuto del 51,3%. Aumenti che si riversano a cascata sui costi di merci e prodotti, in un paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su strada. Il grido di allarme va dagli autotrasportatori agli allevatori, da Confindustria ai consumatori.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta - per ora senza ipotesi di reato né indagati - sull’aumento del prezzo di gas, energia elettrica e carburanti, per «verificare le ragioni di tale aumento e individuare eventuali responsabili». Il Codacons dal canto suo ha presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e all’Autorità garante della concorrenza chiedendo di indagare su possibili speculazioni in atto. Da più parti si alza la richiesta di un intervento urgente di riduzione del carico fiscale sui carburanti come hanno già fatto alcuni paesi in Europa. Del resto le tasse applicate su benzina e gasolio, superano il 50% del prezzo complessivo pagato dai consumatori. Tra le accise che vengono pagate su ogni litro di benzina c’è ancora quella sul conflitto in Etiopia, finito 86 anni fa, quella per la crisi di Suez del 1956 e per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963. Il Consiglio dei ministri previsto per domani dovrebbe adottare delle misure per mettere un freno all’escalation senza sosta dei listini. Un taglio delle accise potrebbe abbassare il prezzo alla pompa di circa 10 centesimi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 06:00

