Caro bollette, il gas scende ancora: prezzo sotto i 100 euro. L'Ue: «Price cap in dirittura d'arrivo»

Buone notizie sul fronte del caro bollette. Non si arresta la discesa del prezzo del gas, anche per via del clima mite che consente di non ridurre gli stoccaggi. I Ttf ad Amsterdam cedono l'11,95% e finiscono sotto i 100 euro al megawattora (99,9) portandosi al livello di metà giugno.

Tetto al cash a 5mila euro, bollette a rate. Il superbonus scende al 90%

Commissione Ue: in arrivo price cap

Intanto dalla Commissione Ue emerge come sia in dirittura d'arrivo una proposta sul price cap, per evitare stangate sull'energia: «La Commissione presenterà uno schema dettagliato di proposta per un meccanismo di correzione del mercato ("tetto temporaneo del prezzo del gas") che tenga conto delle condizioni e delle garanzie richieste dagli Stati membri, in tempo utile perché i Ministri ne discutano alla riunione garanzie richieste dagli Stati membri, in tempo utile perché i ministri possano discuterne alla riunione dei ministri dell'energia del 24 novembre», viene sottolineato in una lettera - visionata dall'ANSA - firmata da Ursula von der Leyen e dal premier ceco Petr Fiala e presentata questa mattina alla riunione dei Rappresentanti dei 27.

Nella Commissione è emersa «una grave mancanza di azione, che comporta gravi conseguenze: forse la più dura recessione dal secondo dopoguerra e il rischio di perdere il sostegno delle opinioni pubbliche alla nostra politica su Russia e Ucraina», hanno spiegato all'ANSA fonti europee a margine della Riunione dei Rappresentanti dei 27 (Coreper) dove, viene sottolineato, diverse delegazioni hanno rimarcato la necessità di avere una proposta legislativa della Commissione per limitare i prezzi del gas. «La frustrazione delle delegazioni fa eco a ciò che Charles Michel ha scritto nella sua lettera e ha detto all'Eurocamera».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Novembre 2022, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA