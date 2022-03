Caro benzina, Mollicone (Fdi): «Garantire la distribuzione dei giornali, è un diritto dei cittadini»

Caro benzina, consegne giornali a rischio? E' l'allarme lanciato dalla Fieg, con la distribuzione di quotidiani e periodici che potrebbe risentire dei maggiori costi dovuti al caro carburante delle ultime settimane.

«La ricaduta del caro carburante rischia di compromettere la rete di distribuzione dei giornali, come denunciato dalla FIEG», le parole del deputato FDI Federico Mollicone, capogruppo in commissione Editoria. «Bisogna mettere in campo iniziative per contrastare i rincari del carburante e dall'altra garantire sempre e dovunque la circolazione dei mezzi di distribuzione della stampa per assicurare l'accesso all'informazione dei cittadini. Lanciamo un appello al sottosegretario Moles».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 17:12

