Caro benzina, il governo taglia le accise (ma solo di 8,5 cent a litro). Le misure su bollette, cig e aiuti alle imprese

Il governo interviene sul caro carburante, ma per qualcuno ci si aspettava qualcosa in più: il taglio delle accise sarà infatti di 8,5 centesimi per un mese, secondo quanto prevede - sulla base di una norma in vigore dal 2007 - la bozza di decreto ministeriale Mef-Mite che introduce la riduzione «fino al trentesimo giorno» dalla data di pubblicazione del decreto, delle accise su «benzina, oli da gas e gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL)», usati come carburante.

Per il taglio saranno utilizzati «308,17 milioni di euro» di maggior gettito Iva relativo all'ultimo trimestre 2021. Le accise sulla benzina si attesteranno a 643,24 euro per mille litri, sul gasolio a 532,24 euro per mille litri; sul Gpl a «182,61 euro per mille chilogrammi». I tagli alle accise porteranno ad una riduzione dei prezzi al consumo maggiore, pari a circa 10 centesimi. Sulle accise viene infatti calcolata anche l'Iva al 22%. Sommandola al taglio delle accise si arriva a circa 10,3 cents.

«Una colossale presa per i fondelli», secondo il Codacons, secondo cui la misura «non apporterà alcun vantaggio famiglie e imprese. Da novembre ad oggi i listini al dettaglio di benzina e gasolio hanno subito una escalation costante ingrassando le casse dello Stato. Ci si aspetta dal Governo molto ma molto di più, considerato che le accise pesano oggi per 0,728 euro al litro sulla benzina, 0,617 euro sul gasolio», afferma il presidente Carlo Rienzi. « Accise che vanno almeno dimezzate».

«Una vergogna! Se la riduzione fosse confermata si tratterebbe di una presa in giro degli italiani. Una beffa e un insulto per chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Ma soprattutto un calo che non servirà a bloccare le speculazioni in corso» afferma invece Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. «In pratica, conteggiando anche l'Iva al 22%, i prezzi si ridurrebbero di poco più di 10 cent, 10,37 cent, ossia, prendendo gli ultimi dati ufficiali del Mite, secondo i quali la benzina in modalità self service viene venduta in media a 2,185 euro al litro e il gasolio 2,155 euro al litro, i carburanti non scenderebbero nemmeno sotto i 2 euro, né la benzina che arriverebbe a 2,081 euro né il gasolio che si attesterebbe a 2,051 euro. Per il servito, ovviamente, sarebbe ancora peggio. Insomma, si tratta di un'elemosina» conclude Dona.

Le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili. È quanto prevede la bozza del decreto per contrastare «gli effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina», ancora in via di definizione. Per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas, Sace potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro.

Aiuti a famiglie e imprese e accoglienza dei profughi: è di oltre trenta articoli la bozza del decreto per contrastare «gli effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina», ancora in via di definizione e che sarà questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure interventi sulle bollette - dalle rate al bonus sociale - di rafforzamento del golden power, per l'autotrasporto e per il turismo e misure per calmierare il caro-materiali negli appalti pubblici.

Più cassa integrazione per le imprese che nel 2022 si troveranno a fronteggiare «situazioni di particolare difficoltà economica»: la bozza del decreto per fronteggiare l'impatto della crisi in Ucraina stanzia infatti 150 milioni per concedere altre settimane di Cig in deroga a chi non possa più ricorrere «ai trattamenti ordinari di integrazione salariale». Le settimane di Cassa in deroga andranno utilizzate entro il 31 dicembre 2022. L'Inps monitorerà la spesa e raggiunto il limite dei 150 milioni non accoglierà più le domande.

