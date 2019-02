Prete e chierichetto tra le fiamme: carro di Carnevale nella bufera

VICENZA - Un prete con un chierichetto, avvolto tra le fiamme. È la rappresentazione choc di un carro allegorico che un gruppo folkloristico locale ha fatto sfilare ieri nell'ambito del carnevale di Malo (Vicenza). Il carro è stato allestito dalla compagnia "Il trenino", ed è stato intitolato «Fate, ignoranti!», modifica in tono moralistico del titolo del film di Ferzan Ozpetek. La composizione allegorica è stata dedicata ad altre piaghe della violenza nella società, con riferimenti anche al femminicidio, all'egoismo, all'omofobia e infine alla pedofilia, in particolare di quella diffusa tra il clero e in concomitanza con il vertice vaticano sul tema.

Meno provocatori ma comunque legati all'attualità gli altri carri della sfilata, giunta ieri alla 95/a edizione del carnevale di Malo, e per il presidente della Pro Loco, Fernando Zambon «il pubblico ci è sembrato contento».

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA