Carne d'orso servita al ristorante, scoppia la polemica. Michela Brambilla: «Aberrante, chi controlla?»

Carne d'orso servita al ristorante. La scelta di un ristorante di Pordenone di servire la carne dell'animale ha scatenato un'accesa polemica in cui è intervenuta anche Michela Vittoria Brambilla, presidentessa della Leidaa, la Lega italiana difesa ambienti e animali.

Nel ristorante in questione l'animale viene servito con della polenta, ma solo su prenotazione, come specifica il titolare del locale al Gazzettino: «Il gusto è a metà tra il capriolo e il cervo, ma più dolce», spiega e poi aggiunge: «i clienti vengono da tutto il Triveneto per assaggiarlo». La caccia all'orso in Italia è vietata, ma non in Croazia, Bulgaria, Russia e in Slovenia, da dove proviene appunto la carne servita nel locale di Pordenone.

La Brambilla però, appresa la notizia, si chiede chi controlli quella carne. In un'intervista a Il Corriere della Sera ha chiarito: «Anche anche se fossero in regola, è aberrante. L’orso è in via di estinzione, pensare di dare via libera agli abbattimenti è concettualmente sbagliato e fa passare il principio che non sia possibile convivere con gli orsi. La convivenza è possibile ma va protetta e si deve trovare un equilibrio tra popolazione e specie protette, come è stato dimostrato in Abruzzo. Importare la carne di orsi uccisi in Slovenia è un reato morale contro la natura che io condanno decisamente. Gli italiani amano gli animali e non credo alla loro voglia di mangiare gli orsi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 16:43

