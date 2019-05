Carmen Russo: «Ho avuto Maria a 53 anni, il periodo più bello della mia vita»

Mamme sempre più nonne, prima gravidanza a 32 anni: le italiane le più anziane d'Europa​

«E' stato bellissimo, ma certamente non semplice. Ho scoperto a 43 anni di avere difficoltà a concepire un figlio. Poi ho impiegato quasi dieci anni per restare incinta».«Assolutamente sì. Mia figlia Maria ora ha sei anni: sono stati i sei anni più belli della mia vita».«Nel mio caso non è stato così. Mio marito (Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino, ndr) ed io abbiamo tanta energia proprio grazie a nostra figlia (foto sotto, pubblicazione autorizzata, ndr). Mi alzo tutti i giorni alle 6.15 per accompagnarla a scuola, fa la prima elementare. Mia figlia sta sempre con me, la seguo 24 ore su 24. Forse, se fossi stata più giovane, non sarebbe andata così».«Quando ero più giovane lavoravo di più, ero spesso fuori casa. Sarei stata costretta ad affidare mia figlia ai nonni o alla baby sitter. Oggi sono sempre con lei».«Sì. Ho preso solo 9 chili, non ho avuto smagliature né gambe gonfie. Fino all'ottavo mese di gravidanza ballavo in diretta. Meglio di così...».«Resto del parere che i figli si fanno da giovani. Fortunatamente ho avuto l'energia e la forza di mettere al mondo e crescere un figlio con enorme gioia. Credo che molto dipenda dal carattere delle persone. Diventare genitori è stupendo, alla nostra coppia ha donato una vitalità incredibile».«No, mai. In generale non mi do mai per vinta».Sì, uno ce l'ho. Purtroppo mia figlia non potrà crescere con i nonni accanto. E mi dispiace tantissimo».