ha perso la vita a 18 anni appena compiuti nella notte di venerdì, quando le auto affittate sull'isola Greca di- dove la ragazza stava passando le vacanze con le amiche - sono precipitate sulla scogliera di ritorno dalla discoteca. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, e l'attenzione al momento è puntata sull'autonoleggio. Secondo le norme che regolano questo tipo di attività, in Grecia non è possibile affittare auto ai minori di 21 anni - e nessuna delle amiche di Carlotta, tutte in viaggio post maturità, aveva raggiunto quell'età - a meno che non si paghi un sovrapprezzo, ma in ogni caso il guidatore deve aver conseguito la patente da almeno 12 mesi.Un altro punto su cui si soffermano le indagini, secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, è l'età delle auto noleggiate: se sono troppo vecchie, l'azienda è tenuta a aggiornare il proprio parco vetture e a non noleggiare quelle vetuste. Dal numero delle targhe, invece, le due jeep potrebbero essere troppo in là con gli anni.