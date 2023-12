Esce per andare a correre, trovato morto in auto: malore prima del cenone di Natale Lo hanno soccorso, ma i tentativi non hanno sortito effetti: Carlo Pica è morto





Lo hanno trovato esanime all'interno della sua auto parcheggiata lungo via Ponchielli, strada di accesso alle scuole Galilei e Mattei e vicina a un ingresso secondario del campo di atletica dove spesso andava a correre. Lo hanno soccorso, ma i tentativi non hanno sortito effetti: Carlo Pica è morto. Carlo Pica morto a 60 anni "Zio Carlo", così lo chiamavano tutti, 60 anni, titolare con la famiglia di concessionarie di moto a Latina e ad Anzio, la sua città d'origine se n'è andato a poche ore dal cenone della vigilia di Natale. Era molto conosciuto e apprezzato nella zona, noto anche per la sua passione per la corsa. Il rinvenimento Sebbene il negozio fosse chiuso, Zio Carlo era andato a Latina per una corsetta prima di Natale. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 15:20

