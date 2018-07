Esce in bici per una gita: Carlo trovato morto nella boscaglia da due profughi

Giallo nel Veronese, dove un ciclista è uscito per il solito giro con la due ruote a pedali ed è stato ritrovato morto nella boscaglia che da Avesa porta verso la Cola. Si chiamaba Carlo Ferrari, 32 anni, agente di polizia locale, domenica era uscito per fare un giro ma non aveva fatto rientro a casa e i suoi familiari, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono stati due ospiti del centro profughi di Costagrande a dare l’allarme: mentre stavano rientrando verso la struttura hanno sentito la suoneria di un cellulare. Il suono proveniva dalla boscaglia, dal vajo che costeggia la strada.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..