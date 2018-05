Carlo Castagna, quel perdono merita una piazza

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sapreste perdonare chi ha massacrato e ucciso il vostro partner, una figlia e un nipotino?ci è riuscito. Lo ha fatto dopo quell’11 dicembre del 2006 quando a Erba (in provincia di Como) si consumò una delle stragi più efferate e assurde del nostro Paese. Quella per la quale sono stati condannati i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Sabato 26 maggio il suo cuore stanco e tormentato ha smesso di battere . E ieri si sono svolti i funerali. Ma il suo gesto di grande umanità non può morire. Non deve essere dimenticato. Ecco, in questa Italia che troppo spesso celebra solo i grandi personaggi, con film e fiction che rischiano di esaltare anche boss criminali, sarebbe giusto per una volta celebrare invece un piccolo-grande eroe della nostra quotidianità. Il sindaco di Erba dovrebbe intitolargli al più presto una strada, una piazza, un semplice giardino. Sarebbe una grande vittoria se in futuro anche solo una persona, vedendo la targa, si chiedesse chi era Carlo Castagna per scoprire la forza del perdono con P maiuscola.