C'era una volta. Forse la deputata dell'ha dimenticata. Infatti, la deputata pentastellata ha fatto una gaffe enorme, rispondendo ad una mail di invito per partecipare ad un convegno sulla shoa, a tutti gli indirizzi coinvolti e chiedendo di riservale unAndiamo con ordine. L'occasione è di quelle solenni, parliamo di un convegno sulla Shoah, in vista del giorno della memoria. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni. Oltre a una folta delegazione di parlamentari.Il giorno 17 gennaio l'Ufficio del Cerimoniale della Camera inoltra via mail l'invito ai deputati per il convegno 'Trasmettere ed insegnare la Shoah è impossibile?', organizzato presso l'Aula del Palazzo dei gruppi parlamentari. E tra i destinatari del messaggio c'è anche, presidente della Commissione Finanze della Camera.Ma, rivela l'Adnkronos, alle 9.47 di oggi - a meno di un'ora dall'inizio del convegno - la segreteria della deputata cinquestelle risponde all'invito del cerimoniale con una domanda: «Per la Presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità? Gradirei essere informato al (segue numero di telefono)». Peccato però che a leggere quel messaggio di risposta ci fossero, in copia, anche gli altri parlamentari, tra cui. La quale non ha risparmiato una stilettata alla Ruocco: «Le autorità... e poi erano gli altri la casta», ha commentato via mail l'esponente azzurra. E anche il suo messaggio arriva (appositamente) a tutti. Lo scambio di mail non è passato inosservato, tanto che nelle chat interne del parlamentari cinquestelle qualcuno scherza sull'accaduto.