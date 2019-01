Bimbo ucciso: folla in lacrime davanti al palazzo, le donne lanciano insulti alla madre

bimbo di 7 anni ucciso a colpi di scopa: la sorella di 8 è gravissima, fermato il compagno della madre

Alle 18.30 circa la madre del bambino ucciso aè stata portata dagli agenti di polizia in commissariato ad Afragola per essere ascoltata sulla sua versione dei fatti. Davanti allo stabile si era raduata una piccola folla. Alcune donne presenti in strada e residenti vicino al palazzo hanno offeso pesantemente la 30enne nel breve tratto tra l'abitazione dove si è consumata la tragedia e la Fiat Punto grigia in cui è stata fatta salire.