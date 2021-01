Il cardinale Crescenzio Sepe, già arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al tampone per l'accertamento del covid. Per questo motivo, fa sapere la Curia, sta osservando un periodo di isolamento come prescritto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 11:20

