Hai la card del reddito? La Coop ti fa lo sconto

Una promozione solidale, un modo per venire incontro a chi si trova in condizioni quotidiane di difficoltà. È la campagna Coop che vedrà riconoscere in tutte le cooperative di consumatori presenti in Italia (una rete di oltre 1100 punti vendita) uno sconto ulteriore pari a un 5% sulla spesa effettuata a chi si presenta con la card del reddito di cittadinanza.



Stando agli ultimi dati presentati dall’Inps una platea di circa 840 mila nuclei familiari pari a un potenziale di circa 2 milioni di persone, per il 60% residenti al Sud. Per Coop un investimento stimato di oltre 7 milioni di euro all’anno. Tecnicamente lo sconto, che coinvolge anche i detentori della pensione di cittadinanza, è applicato da subito. «Siamo cooperative di consumatori e vogliamo andare incontro a quelle famiglie che vivono sulla loro pelle gli effetti della crisi», spiega Luca Bernareggi, Presidente Ancc-Coop. Mercoledì 17 Luglio 2019, 21:13

