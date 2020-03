Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

In piena emergenzain diverse carceri italiane è scoppiato il caos: a Foggia, durante la rivolta dei detenuti, sono scappati addirittura in 77. Di questi, 54 sono già stati catturati: tra quelli in fuga c'è un uomo di 36 anni,, di cui i giornali parlarono qualche mese fa per un caso di omicidio. Aghilar lo scorso 28 ottobre uccise infatti la mamma della sua ex fidanzata,, una donna di 53 anni ().L'omicidio avvenne a Orta Nova, nel foggiano: Aghilar, che era andato in Germania dopo essere evaso dai domiciliari, quel giorno di ottobre tornò in paese e uccise la ex suocera, andando poi a vagare nelle campagne della zona. Poi chiese aiuto ad una sua zia, che a sua volta avvertì la sorella, che chiamò subito i carabinieri e lo fece arrestare. Il 36enne, davanti al gip, scoppiò a piangere dicendo che non aveva intenzione di ucciderla, ma di essere andato da lei solo per avere notizie della figlia, con cui aveva convissuto in Germania: la ragazza, 21 anni, qualche giorno dopo tentò il suicidio.Tra i ricercati ci sono anche tre detenuti di Mattinata (Foggia) legati al clan della mafia garganica: uno era in carcere per droga, uno per un assalto a un blindato e un altro per un tentato omicidio. Al momento per tutti l'accusa è di evasione, e successivamente sarà analizzata la posizione di ogni singolo detenuto. In nottata le forze di polizia hanno effettuato una ventina di perquisizioni nel Foggiano.Non è ancora chiaro se la protesta sia nata al momento dell'ora d'aria oppure se i detenuti siano riusciti ad aprire o a farsi aprire le celle per poi riversarsi davanti all'ingresso. Quattrocento quelli che hanno partecipato ai disordini. Devastate due palazzine ma anche l'infermeria e l'archivio del carcere.