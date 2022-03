Carburanti, ancora aumenti: il gasolio supera la benzina

Caro carburanti senza freni. Ancora aumenti sulla rete, secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia.

La media nazionale del gasolio supera addirittura, di poco, la benzina, posizionandosi in media sopra i 2,30 euro al litro in modalità servito e oltre i 2,20 euro per il self. In aumento anche il prezzo di Gpl e metano auto.

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self - si legge - sale a 2,217 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 13:00

