Carbonara day, questione di cuore: per 6 su 10 si mangia solo in famiglia. Commensali ideali? Verdone e Mattarella

Golosa, “classica” ma sempre giovane, celebrata - oggi è il “Carbonara Day” - rigorosamente conviviale e perfino romantica. La carbonara, primo tipico del Lazio e, in particolare, di Roma, noto nel mondo, si mangia in compagnia: è la regola non scritta del 95 per cento degli italiani, secondo una ricerca commissionata dai pastai di Unione Italiana Food a Istituto Piepoli, condotta su un campione di 500 persone. Per nove italiani su dieci, la carbonara non si mangia da soli. Mai. E per otto su dieci, determinante è l’affetto: il 62 per cento la condivide con la famiglia, il 20 con il - o la - partner. Appena il 13 per cento, con picchi tra uomini under35, la consuma con amici.

Sono ammessi strappi alla regola. Tra i nomi noti con i quali gli italiani condividerebbero una carbonara spiccano Carlo Verdone, con il 25 per cento di preferenze - «Sono fiero di essere il portabandiera di questo piatto. Se organizzate, io vengo di corsa, mangio in silenzio e poi vi faccio ridere», ha commentato l’attore sui social - e, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il 15 per cento. Non soltanto “batticuore”. La classifica delle città che la ordinano a domicilio, stilata da Deliveroo, vede al primo posto Fiumicino, poi Monterotondo e Fabriano. Il giorno preferito per ordinarla? Martedì.

In Europa, per Uber Eats, il primo posto va al Portogallo, con oltre 70mila carbonara ordinate da marzo 2021. Molti gli eventi, oggi, dalla webmaratona - sui social WeLovePasta con Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio - fino al lancio nello spazio, con Al.ta Cucina e Pasta Garofalo, tramite Involve Space, di oltre 500 varianti del piatto. C’è una carbonara che batte nel cuore di Roma. E non solo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 07:21

