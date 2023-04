Esce in balcone in preda allo sconforto: «Sono sola». Carabinieri soccorrono la 92enne, poi tornano a portarle l'uovo di Pasqua

di Redazione web

Vedova, senza alcun parente vicino con cui scambiare quattro chiacchiere. Così, nei giorni scorsi, una donna di 92 anni è uscita in balcone nel cuore della notte lamentandosi in preda a un momento di sconforto. In suo soccorso sono arrivati i Carabinieri di Fasano che l'hanno tranquillizzata e convinta a rientrare in casa.

La sorpresa dei Carabinieri

La donna ha confidato ai militari di sentirsi molto sola, poiché vedova e senza alcun parente vicino. Così, il Comandante della Stazione Carabinieri di Fasano e i due militari della Sezione Radiomobile intervenuti quella notte sono nuovamente passati a salutare l'anziana signora, portandole in regalo un uovo di Pasqua dell'Arma dei Carabinieri. Grande è stata la sorpresa della donna che ha ringraziato i militari per la vicinanza e l'affetto dimostrato.

