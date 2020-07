Carabinieri arrestati a Piacenza, parla una vittima: «Preso a schiaffi in caserma, Montella aggredì mia mamma»

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Montella aggredì mia mamma», parla così una vittima dei. Quando tre dei carabinieri della, ora in carcere, sono entrati in casa sua per perquisirlo in cerca della droga, lo hanno schiaffeggiato. Il più aggressivospiega all'Adnkronos,: è stato lui ad aggredire sua madre, strattonandola. «Li stai facendo stare male tu, i tuoi», gli diceva invece l'appuntato dei carabinieri. In caserma, poi,che aveva chiesto. E questa la denuncia di una delle quattro persone che, secondo la procura di Piacenza, nei sei mesi delle indagini sono state. È lui il primo dei quattro a parlare di quanto accaduto quando si è trovato a fare i conti con 'Peppe' Montella e i suoi colleghi.L'uomo è stato arrestato lo scorso 3 aprile per detenzione di sostanze stupefacenti: del chilo e mezzo diche i carabinieri gli hanno trovato e sequestrato nella casa dove abita con i genitori, poco fuori Piacenza,- pesandoli in farmacia per essere più preciso -con l'incarico di rivenderla, secondo quanto ricostruito dagli atti dell'indagine. Un arresto che per gli inquirenti «conferma il modus operandi»eseguito grazie a un informatore, aveva la «finalità principale» di «avvantaggiare il sodalizio criminale» di cuifaceva parte e di «eliminare la concorrenza di uno spacciatore».Lo scorso 3 aprile, dunque,(il maresciallo Marco Orlando, ex comandante della stazione, compare nel verbale ma in realtà non era presente) sono andati a prelevare l'uomo al lavoro. «Poi mi hanno portato a casa in manette - racconta il protagonista, che preferisce mantenere l'anonimato -. Io per prima cosa ho detto loro che volevo un avvocato e di farmi vedere il mandato di perquisizione, ma loro mi hanno risposto che non ce n'era bisogno». Per cercare lo stupefacente nell'appartamento «hanno spaccato tutto», dai cassetti ai cristalli dei quadri. Ma, soprattutto, dal racconto dell'uomo emerge quella che nell'ordinanza di custodia cautelare viene definita la «» dai militari: «, poi le ha impedito di andare in bagno e anche di portarmi un bicchiere d'acqua - prosegue -. Mio padre, invece, è cardiopatico, e io l'ho detto subito ai carabinieri, chiedendogli di comportarsi bene. Ma loro niente,». Il padre, in effetti, è poi stato male durante la perquisizione: «Gli hanno messo pressione, continuavano a chiedergli dove fosse la roba e a dirgli che ci avrebbero mandato i cani in casa».Dopo il ritrovamento della marijuana, prosegue il diretto interessato, «. Ma io cosa dovevo dire? Mi stavano portando dentro, se anche lo avessi detto al giudice pensi che mi avrebbe creduto? Loro sono le forze dell'ordine, tu sei il delinquente. Ti arrestano e ti prendi quattro o cinque sberle, è quasi una prassi, non ci scappi. Almeno qua a Piacenza è così».Secondo lui, Montella e i colleghi «». Diverso, però, l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti dai carabinieri della caserma centrale di via Beverora, dove lui ha passato tre giorni in cella di sicurezza dopo l'arresto: «Ho trovato persone squisite, sono stato trattato con i guanti. Mi hanno anche chiesto se fossi cattolico o musulmano per rispettare la mia dieta. Invece alla Levante ci sono stato solo due ore e quando ho chiesto acqua e zucchero mi è stato risposto di no, perché dovevo soffrire». Ora l'uomo, insieme al suo avvocat, ha preparato una querela relativa ai fatti già contenuti negli atti dell'indagine. «Il mio cliente, che è già persona offesa nella vicenda - spiega l'avvocato - si mette a disposizione dell'autorità inquirente per qualsiasi dichiarazione che venga ritenuta opportuna. E molto probabile che verrà sentito».