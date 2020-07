Carabinieri arrestati a Piacenza, l'ex di Montella: «Mi ha svuotato il conto in banca, con lui ho vissuto un incubo»

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 22:49

L'ex fidanzata diha raccontato di essere stata anche lei truffata dal militare. In un'intervista a La Repubblica ha raccontato di aver vissuto un incubo durante la relazione con l'uomo che le avrebbe in«Sul conto avevo 13mila euro. Gli ho dato il pin del bancomat per fare la spesa, e lui a poco a poco ha preso tutto». I due hanno avuto una relazione che è durata fino al 2013, poi tra i due le cose sono finite male, con persino una denuncia per stalking. La donna parla anche dei colleghi del carabiniere Peppe, Falanga e Salvo, anche loro finiti in manette: «Me li ricordo bene, erano sempre insieme, come fratelli. Si scambiavano anche le donne… si sentivano i padroni della città».La relazione tra i due finisce male, dopo anni in cui Montella le svuota il conto in banca. Poi lei inizia una nuova relazione e iniziano ad arrivare messaggi da un account fake, con tanto di foto di loro due insieme, così decide di sporgere denuncia. Non ci sono prove che sia stato lui, ma la donna si reca alla Municipale che nega di aver girato la denuncia ai carabinieri e ancora si interroga su come Montella sapesse della denuncia. Oggi la donna è tra le tante persone che chiedono che venga fatta chiarezza sull'operato dei militari.