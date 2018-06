Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unha riportato laed un, con una prognosi di 30 giorni, dopo essere statodurante un'operazione di contrasto all'abusivismo. È accaduto ieri pomeriggio a, nei pressi di via Cammeo. I migranti, che vendevano abusivamente merce in strada, hanno cercato di ribellarsi al blitz con un fitto lancio di oggetti, con la situazione che è degenerata in pochi istanti.In un filmato diffuso in rete si vede uno dei militari che vieneda uno degli abusivi ed è costretto a ripararsi in auto e a ripartire. L'episodio ha suscitato condanne da parte dei sindacati e di tutte le forze politiche. «Ennesima aggressione ad un tutore dell'ordine, nella zona centrale di una città che può vantare milioni di turisti ma che sembra sempre più una periferia degradata. Tutto questo è inaccettabile: serve un permesso di soggiorno a punti, come con la patente, quando questi finiscono deve scattare l'espulsione, anche perché molti abusivi risiedono regolarmente nel territorio italiano», ha spiegato, segretario provinciale del sindacato FSP della Polizia di Stato., candidato sindaco del centro-sinistra, ha invece dichiarato: «Massima solidarietà e vicinanza al carabiniere ferito, condanniamo ogni violenza contro chi rappresenta le istituzioni e si occupa della nostra sicurezza». Il sindaco uscente,, ha commentato così: «Ho già espresso la mia solidarietà al comando provinciale dei carabinieri, non è la prima volta che accade ma deve essere l'ultima. L'abusivismo commerciale non è un fenomeno spontaneo, ci sono grandi organizzazioni dietro e dobbiamo colpire chi lo gestisce e chi fornisce la merce». Come riporta anche Pisa Today , il riferimento del primo cittadino pisano è all'aggressione, avvenuta all'incirca un anno fa, ai danni di alcuni finanzieri durante un altro controllo anti-abusivi.