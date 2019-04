Carabiniere ucciso, il ricordo: «Bravissimo, disponibile e determinato. Sarebbe diventato comandante a breve»

«Era un bravissimo maresciallo che sapeva fare ila tutto tondo: disponibile nei confronti della popolazione più debole e determinato con i criminali». Lo ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, col.Marco Aquilio, in conferenza stampa parlando di ucciso nella sparatoria di ieri a Cagnano Varano . «Ha trascorso gran parte della sua carriera in Calabria. Dieci anni fa è arrivato in provincia di Foggia. Sicuramente a breve sarebbe diventato comandante di stazione».