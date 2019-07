Carabiniere ucciso: «Uno di meno, sguardo poco intelligente». Il commento choc di una insegnante su Fb

Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere ucciso due notti fa a Roma, come spesso accade, è finito nel vortice delle polemiche social: prima con le fake news sui presunti "nordafricani" coinvolti nell'omicidio, alle quali sono seguite le polemiche sui migranti e gli sbarchi. Poi con altri commenti offensivi nei confronti della vittima e in generale contro i carabinieri, per fortuna commenti molto minoritari rispetto alla stragrande maggioranza degli utenti sui social.



Ma un commento in particolare ha causato furiose polemiche: viene da una insegnante di Novara ed è spuntato sotto una condivisione della foto del carabiniere morto. «Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza», scrive l'insegnante, denunciano i parlamentari della Lega Paolo Tiramani e Cristina Patelli dopo le segnalazioni di cittadini indignati. «Un commento vergognoso, a maggior ragione se davvero arriva da un'insegnante», dicono i parlamentari annunciando una interrogazione.



«La frase - spiegano Tiramani e Patelli - è a commento di una foto del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, vittima venerdì a Roma di un'aggressione mortale mentre svolgeva con scrupolo il proprio lavoro, a difesa della sicurezza dei cittadini. Un uomo che è morto da eroe, e che merita da un lato giustizia, dall'altro enorme rispetto, ammirazione e gratitudine da parte di tutti gli italiani perbene».

Sabato 27 Luglio 2019, 13:19

«Questa signora di Novara, pare anche docente di liceo, ha pubblicato un commento semplicemente folle, di cui come cittadina e come insegnante sarà chiamata a rispondere nelle sedi opportune», concludono i due parlamentari leghisti. Intanto non è ancora chiara l'esatta dinamica di quanto avvenuto al carabiniere, ucciso a Prati: sono stati arrestati due studenti ventenni americani, ma ci sono diversi misteri ancora da chiarire