Maresciallo dei carabinieri trovato morto nei boschi: si è sparato con la pistola d'ordinanza

Imola, papà investe e uccide un marocchino: aveva rubato lo smartphone al figlio. Arrestato per omicidio volontario

Lunedì 6 Gennaio 2020, 19:16

L'Arma dei csconvolta da una tragedia che ha toccato la comunità friulana ma anche veenziana: è stato torvato morto oggi, lunedì 6 gennaio, nei boschi attorno a(Udine), un maresciallo dei Carabinieri.L'ufficiale, P. S., di 49 anni, comandava la stazione dell'ed era stato a lungo in servizio anche a Venezia (alla Giudecca): si sarebbe tolto la vota con la pistola d'ordinanza.Il militare era entrato da tempo nel vortice dellaper motivi che restano avvolti nel mistero. Il corpo è stato rinvenuto ormai esanime dai colleghi.La tragedia non distante dai confini con ladove il militare era comunque molto conosciuto.La denuncia anche dei sindacati delle forze dell'ordine con un messaggio postato sui social: «Nel silenzio dei media, continua la strage silenziosa degli appartenenti alle Forze di Polizia, numeri che stracciano ogni statistica e che dovrebbero far capire che il problema non è solo di natura familiare o economico, è un malessere più profondo e inascoltato. Apprendiamo che un maresciallo dell’Arma dei carabinieri si è suicidato con un colpo alla tempia esploso con la pistola d’ordinanza. I suicidi si susseguono con una cadenza impressionante - denuncia il sito InfoDifesa.it - Una strage trasversale che interessa uomini e donne di tutte le realtà del comparto sicurezza e delle forze armate. Purtroppo anche il 2020 inizia con queste tragedie: soltanto pochi giorni fa un finanziere si è tolto la vita».