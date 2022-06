Carabiniere fuori servizio sventa un furto, ma ha un infarto: operato in ospedale

Un carabiniere fuori servizio, riuscito a sventare un furto in un supermercato, è stato colpito da un infarto e soccorso una volta arrivati i rinforzi dei colleghi. Portato in ospedale, il militare ha avuto un altro episodio cardiaco e per lui si è reso necessario un intervento chirurgico.

Leggi anche > Ragazzine molestate sul treno da Gardaland, l'ipotesi choc: «Sono gli stessi della maxirissa a Peschiera»

Carabiniere sventa un furto, colpito da infarto

Il furto nel supermercato è stato sventato questo pomeriggio a Conegliano (Treviso). Il carabiniere, un brigadiere fuori servizio, aveva inseguito e bloccato un giovane che aveva rubato un televisore. Il militare ha trattenuto il malvivente per una decina di minuti dopo aver fornito supporto al servizio interno dell'esercizio, accusando però un primo malore non appena consegnato il ladro ai colleghi. Trasportato al Pronto soccorso è stato colpito da un secondo episodio cardiaco acuto per il quale si è reso necessario un intervento chirurgico. L'uomo ora è comunque fuori pericolo.

Carabiniere in ospedale, l'elogio di Zaia

«Nonostante fosse fuori servizio, non ha esitato ad intervenire: un gesto nobilissimo, che merita un plauso. E al riconoscimento per l'alto valore del comportamento, aggiungo ovviamente i miei auguri di pronta guarigione», ha commentato Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto ha poi aggiunto: «Un gesto che è un esempio di dedizione e impegno, anche oltre i confini del lavoro e che, per questo, assume un significato ancora più profondo. Facciamo tutti il tifo perché il carabiniere torni presto in servizio».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA