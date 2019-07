Carabiniere ucciso, gli inquirenti: «Cerciello aveva dimenticato la pistola. Non immaginavano che i ragazzi fossero armati» DIRETTA

«Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge». Così il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, ha aperto la conferenza stampa sul caso dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. «Gli interrogatori sono stati effettuati con tutte le garanzie difensive - spiega -, alla presenza dei difensori, dell'interprete e previa lettura di tutti gli avvisi di garanzia previsti dalla legge. Gli interrogatori sono stati anche registrati».

Vi sono alcuni aspetti della vicenda che devono essere ancora approfonditi. Accertamenti saranno condotti dal mio ufficio con scrupolo e tempestività

, ha concluso Prestipino.



Il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, ha poi ricostruito i fatti che hanno preceduto l'uccisione di Cerciello Rega e ha definito "giusta" la decisione di mandare i due militari in borghese all'appuntamento con gli americani.

Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale «sono stati aggrediti immediatamente» dai 2 americani: «non c'è stata possibilità di usare armi, di reagire». Così ancora Gargaro. «Nel momento in cui si sono qualificati sono stati immediatamente aggrediti, pochi attimi in cui Varriale è stato sopraffatto e buttato a terra» ha aggiunto Gargaro che poi ha sottolineato che in zona «c'erano 4 pattuglie, che non dovevano essere visibili per non pregiudicare l'operazione e che sono intervenute pochi minuti dopo l'allarme»

«Quando sono arrivati» per essere interrogati, i due giovani americani ritenuti responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere Mario cerciello Rega, «erano liberi da qualunque tipo di vincolo, in ottime condizioni, senza segni di nessuno genere». Lo ha detto la pm romana Nunzia D'Elia, aggiungendo che «abbiamo fornito l'avvocato d'ufficio, nominato l'interprete e consentito a Gabriel Natale di aver un colloquio preliminare con il suo avvocato da soli».



«Cerciello aveva dimenticato l'arma, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di reagire». Lo dicono i carabinieri in conferenza stampa sul caso del vicebrigadiere ucciso alcuni giorni fa a Roma

