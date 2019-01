Cara di Castelnuovo, sgombero tra le polemiche: deputata di Leu blocca pullman di migranti

Ancora tensione al Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, dove stamani sono ripresi i trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare la struttura in via di chiusura, come stabilito dal Viminale.

i è messa davanti a un pullman di rifugiati impedendone l'uscita dal centro di accoglienza. Un gesto simbolico, accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti.

Bambini, donne, uomini, vogliamo solo sapere dove vanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore. #castelnuovodiporto #CARA pic.twitter.com/zXkDvwwYa0 — Rossella Muroni (@RossellaMuroni) 23 gennaio 2019

Bambini, donne, uomini, vogliamo solo sapere dove vanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore

Oggi, a quanto si apprende, sono in partenza altri 75 migranti dopo i 30 di ieri. Proprio ieri a Castelnuovo di Porto si è svolta una manifestazione di solidarietà nei confronti dei migranti, tra i quali anche bambini che frequentano le scuole, costretti a lasciare il Cara e a protestare, insieme ai sindacati, sono stati anche i lavoratori della cooperativa che gestisce il centro preoccupati perché rischiano il posto di lavoro.

Il pullman del #cara di #Castelnuovodiporto deve rientrare nei cancelli perché @RossellaMuroni non li ha lasciati passare.

Non si muoverà finché non saranno chiare motivazioni e destinazioni.

Stima e orgoglio.

La Politica è una cosa seria, e alle volte commovente. pic.twitter.com/Jvi0fggNDB — Annalisa Corrado (@A_LisaCorrado) 23 gennaio 2019



La notizia della chiusura ha scatenato molte polemiche. Il centro, attivo da oltre 10 anni, si è distinto per i progetti di integrazione e inserimento scolastico. A marzo 2016 papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del Giovedì Santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi.



«Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell'accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a a Bagnoli, a Castelnuovo di Porto, a Mineo. E lo stiamo facendo», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio Anch'io rispondendo ad una domanda sul Cara di Castelnuovo che chiuderà entro il 31 gennaio. «Il diritto alla salute - ha assicurato - è garantito a tutti, il diritto alla scuola pure, basta leggere per davvero il decreto Salvini, ora legge. I bambini non possono essere espulsi».

deputata di Liberi e Uguali, si è messa davanti a un pullman di rifugiati impedendone l'uscita dal centro di accoglienza.