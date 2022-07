Turista scomparso a Capri, il corpo di Adam ritrovato in un dirupo: stava andando a Villa Jovis

È stato individuato in fondo a un dirupo il corpo senza vita di Adam Gabriel Kreysar, turista statunitense di 56 anni del quale si erano perse le tracce a Capri sabato scorso. L'uomo, nativo del Missouri, era in vacanza con la moglie ed altre tre persone a bordo di una imbarcazione che, proveniente da Viareggio, avrebbe dovuto proseguire via mare verso Positano.

Adam si era separato dal resto della comitiva sabato pomeriggio annunciando di voler raggiungere a piedi Villa Jovis, la domus imperiale di Tiberio che si trova in un punto impervio dell'isola. Da allora non aveva dato più notizie. Decine di persone hanno condotto ricerche per tutta la giornata di ieri, ma solo stamattina è stato trovato il cadavere del turista, evidentemente vittima di una caduta accidentale. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.

A individuare il corpo del turista è stato l'elicottero della Polizia di Stato, dall'alto del monte di Tiberio, nella scarpata di Parco Astarita a qualche centinaio di metri da Villa Jovis, dove il 56enne si stava recando. Sul posto si sono calati immediatamente i rocciatori del CAI con i Vigili del Fuoco, e l'operazione di recupero è ancora in corso. Intanto a Monte Tiberio sono arrivati anche gli agenti della Polizia Scientifica per accertare le cause della morte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA