Un morto e 19 feriti: questo il bimancio tragico dell'incidente choc avvenuto stamattina a Capri. Intorno alle 11.30 un minibus di linea con a bordo una decina di persone è uscito di strada ed è precipitato da un'altezza di 5-6 metri dopo aver sfondato la barriera di protezione della strada nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. La vittima, secondo quanto si apprende, è l'autista del bus di linea Atc. Sono 19 i feriti finora soccorsi presso l'ospedale dell'isola, tra cui due turisti romani e un bambino. Secondo le prime informzioni, solo le condizioni di due di loro sarebbero particolarmente gravi. Dopo il primo screening al Capilupi, i feriti che destano maggior preoccupazione saranno trasferiti in elicottero all'Ospedale del Mare di Napoli.

Il bus precipitato sulla spiaggia libera di Capri

Il minibus precipitato è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei qual raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus, con a bordo circa 10 passeggeri, era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando per circa 5 metri nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Capri, minibus esce di strada, una decina i feriti, uno grave. Il veicolo sarebbe precipitato da circa sei metri di altezza.@TgrRaiCampania#IoSeguoTgr pic.twitter.com/jPpDaBv4Ah — Tgr Rai (@TgrRai) July 22, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA