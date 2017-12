Capodanno, brindisi sotto la pioggia: le previsioni meteo

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brindisi di fine anno e fuochi d'artificio probabilmente sotto la pioggia. I venti di Maestrale che hanno iniziato a soffiare su tutte le regioni stanno portando piogge e locali temporali su coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Dal 31 dicembre il tempo comincerà nuovamente a peggiorare. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che i botti di Capodanno con buona probabilità saranno sotto la pioggia, generalmente debole, su Piemonte, Lombardia, Liguria, alta Toscana, occasionalmente anche in Campania e sul Lazio. Precipitazioni più moderate sono attese su spezzino e massese.Capodanno all’insegna di piogge veloci al Nordest, Toscana, poi Lazio, Marche, quindi Campania e Calabria tirrenica. Neve a quote elevate al Centro, sopra i 1000 metri al Nord.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino al 5 gennaio il tempo sarà piuttosto asciutto e soleggiato, salvo locali piogge su basso Tirreno, Sardegna e inizialmente Toscana, Umbria e Lazio. Dal 6 Gennaio, giorno della Befana, inizierà una nuova fase di maltempo con piogge via via più diffuse al Nord, e verso le regioni centrali. Temperature che subiranno un deciso e importante aumento già dal 1° gennaio, con valori sopra la media del periodo anche di 4/6°.