Capodanno, discoteche chiuse? Spuntano le feste clandestine. «Ballare? Non lo vietiamo»

di Danilo Barbagallo

Le restrizioni decise dal governo per contrastare l'aumento dei contagi nella notte di Capodanno sembrano facili da aggirare. La norma ha silenziato discoteche e deejay ma non mancano gli escamotage, con diversi imprenditori della ristorazione che, otre alla cena, possono offrire balli e spettacoli.

A Capodanno le discoteche chiuse (Foto: Ansa)

Capodanno e le norme anti Covid

La serata di San Silvestro è infatti un grande business per la categoria e rinunciarci è difficile e così, oltre alle festa e al veglione, doversi locali hanno preparato pacchetti che comprendono musica e balli, propagandati grazie a internet. Tra nord e sud sono infatti diverse le serate che registrano già il tutto esaurito in cui, oltre alla cena, ci si potrà scatenare sulla pista improvvisata davanti al proprio tavolo, anche se i controlli non saranno certo rigidissimi: «Si va avanti fino a tardi – ha spiegato un imprenditore a Camilla Mozzetti e Raffaella Troili per "Il Messaggero" - non si possono creare assembramenti ma cosa le devo dire? Non possiamo legare le persone alla sedia, se lei vuole». Se le discoteche infatti sono costrette alla chiusura e pagano il dazio maggiore, per ristopub, lounge bar e simili cercano di trovare un modo per offrire comunque divertimento “aggirando” le norme. Resta invece completamente non controllato il “circuito” delle feste private, dove casali e dimore private sono libere di organizzarsi come meglio credono, senza limiti al numero di partecipanti o distanze di sicurezza.

