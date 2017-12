Capodanno, altro che botto di "Kim 'o coreano": a Napoli spopola la bomba "Hamsik 17"

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è la bomba intitolata a "Kim 'o coreano", ma a Napoli per i botti di Capodanno spopola soprattutto la bomba "Hamsik 17", dedicata al capitano che ha appena portato il Napoli a laurearsi campione d'inverno in serie A e superato (117 gol) lo storico primato di Maradona (115 gol) in maglia azzurra.La vicenda è confermata dall'ultimo maxi-sequestro di botti illegali: bombe confezionate artigianalmente e bombe "Hamsik 17" erano infatti nel salotto di casa di un incensurato 34enne di Brusciano, nel Napoletano, insieme ad altri 3.265 ordigni pirotecnici, per un peso complessivo di 1,8 tonnellate. Le "Hamsik 17" sono bombe da lancio con mortaio il cui utilizzo dovrebbe essere riservato esclusivamente agli specialisti del settore pirotecnico.​