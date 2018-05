Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Senbrava un'come tanti altri quello avvenuto lo scorso 4 aprile in via Origlio a: un'auto cappottata per motivi ignoti, una ragazza incastrata, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fucoco e portata in ospedale. Ora però l'episodio è sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti che accusano il guidatore, un giovane di, diai danni della, come racconta il quotidiano toscano La Nazione.Ed è forse proprio la ragazza ad aver orientato le indagini sull'ipotesi dell'atto volontario con il fine omicida. Ipotesi confermata da altri elementi critici, viste le voci di paese che riportano difra i due fidanzati. Per il resto gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su questo episodio controverso.Intanto la ragazza, giunta in gravi condizioni in ospedale, con fratture e un polmone bucato da una costola rotta, migliora lentamente. Il giovane, rimasto praticamente, aveva raccontato ai Carabinieri di aver perso il controllo del mezzo, ma la dinamica dell'incidente descritta dal giovane non deve essere risultata convincente, destando i primi sospetti.