di Marco Corazza

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un: paura a. È successo nel pomeriggio verso le 17 in via isola d'Elba, nel rione di Sansonessa. Sul posto sono arrivateinviate dalla Centrale operativa di Mestre che ha mobilitato anche i colleghi del Friuli Venezia Giulia. Con loro anche i sanitari del 118 arrivati da Caorle e da Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione a bruciare è stato il pergolato di una abitazione. Qualcuno avrebbe udito anche delle esplosioni. La Polizia locale ha chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. I sanitari hannodall'abitazione attigua. Entrambe sono state portate in ospedale a Portogruro ma non avrebbero riportato ferite gravi. Sono però chiaramente molto scosse.. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Portogruaro e San Donà, mentre i colleghi di Mestre e Latisana sono rientrati.