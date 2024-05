Turista canta a squarciagola per giorni disturbando tutto l'hotel: il proprietario lo richiama, lui gli sbatte la testa contro il muro

di Redazione web

Avrebbe disturbato la quiete per giorni con schiamazzi e cantando ad alta voce in un hotel a 4 stelle di Riccione: per questo un turista bresciano di 40 anni è stato segnalato dagli altri ospiti e ripreso in più occasioni per la sua condotta dall'albergatore 74enne, finché all'ennesimo richiamo non è scoppiata la lite.

L'aggressione

I fatti domenica 19 maggio: l'uomo ha reagito violentemente alla richiesta del proprietario dell'hotel spintonandolo contro il muro e facendogli battere la testa. L'uomo è quindi caduto a terra riportando un grave trauma cranico. Immediato l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza che ha soccorso il ferito, trasportandolo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è in terapia intensiva ma fuori pericolo. Dopo l'incidente il turista autore dell'aggressione ha lasciato la struttura ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Le autorità sono attualmente al lavoro per valutare delle soluzioni affinché episodi simili non si verifichino più.

Mercoledì 22 Maggio 2024

