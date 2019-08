Trovate tremila piante di cannabis alte due metri e mezzo: sono state distrutte

Sabato 10 Agosto 2019, 08:17

Sui Monti Lattari, i carabinieri della stazione di Gragnano e i Forestali di Castellammare in collaborazione con il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno individuato tre vaste piantagioni di cannabis indica.In località Vallone Fondica c'erano 466 piante, in località San Giacomo 372, in località Monte Megano 2.327, per un totale di 3.165, tutte alte tre i due metri e i due metri e mezzo. Le piante, dopo la campionatura, sono state distrutte. Le indagini continuano per individuare i responsabili dell'illecito.