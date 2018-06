Personalmente sono contrario da sempre a ogni forma di proibizionismo. Tanto più nel caso delle droghe leggere, per le quali non ci trovo nessun problema e nessun reato a legalizzarle. È un po' come il fumo e l'alcool, sta all'acquirente sapersi regolare nel consumo. La libertà di un individuo si vede anche da queste cose. Il proibizionismo invece facilita il mercato nero e la trasgressione. Con la legalizzazione si dà una mazzata al business e a facili e loschi guadagni. Non a caso nei paesi più evoluti esiste la vendita legalizzata.

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..