Cani rubati a un bambino autistico, mamma offre 10mila euro per riaverli: «Sono la sua porta con il mondo»

di Redazione web

Tutto quello che chiedono è riavere indietro i due cani a cui è legatissimo loro figlio autistico. Gli animali, inseparabili compagni di gioco del bambino di 11 anni, sono stati rubati domenica scorsa mentre erano nel giardino di casa a Casaleone, provincia di Verona. La mamma, disperata, è disposta a pagare 10 mila euro per riaverli indietro e poter rasserenare il bambino. Un appello sui social a chiunque abbia informazioni o riporti a casa le due giovani cucciole di Rottweiler, sparite nel nulla, scrive L'Arena.

La gatta più vecchia del mondo ha battuto tutti i record: ecco quanti anni ha

Grande disperazione

«Nostro figlio è affetto da una grave forma di autismo, non parla e non comunica autonomamente. Le due cagnoline sono il suo punto di riferimento...rappresentano la sua voce, la sua porta con il mondo che altrimenti non è aperta a nessuno», racconta la mamma molto preoccupata per la situazione di suo figlio. Il sospetto è che le due cagnoline non siano fuggite, ma siano state rubate perché sulla rete in giardino c'era un buco, che certamente non è opera dei cani.

Pescato pesce rosso gigante da 30 chili: «Potrebbe essere il più grande al mondo».

Ricompensa importante

La famiglia si è rivolta anche ad una ditta specializzata nella ricerca di animali dispersi attraverso l’uso di un cane molecolare, che avrebbe fiutato qualche traccia, ma purtroppo non è sufficiente a risalire al responsabile del presunto furto.

Da qui, la decisione di un appello social, per chiedere aiuto alla comunità, che ha raccolto centinaia di condivisioni e commenti, ma nessuno ha fornito informazioni utili. «Non siamo una famiglia ricca», precisa la signora, «ma questi cani sono troppo importanti per il nostro bambino, faremmo di tutto per vederli tornare a casa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA