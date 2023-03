Più cani che bambini: Piacenza la città del record di “quattro zampe”

di Redazione web

Altro che «la carica dei 101», a Piacenza si potrebbe tranquillamente girare «la carica degli 11.125», visto che nel Comune si è registrato un boom di acquisti di cani, che in dieci anni sono raddoppiati: erano 6.316 al 31 dicembre 2012, sono appunto 11.125 adesso. Un dato che diventa ancora più «curioso» se messo a confronto con il numero dei bambini residenti che sono 10.335 nella fascia 0-11 anni nel 2022.

A Piacenza ci sono più cani che bambini

Questo è palese. Una statistica, quella sui cani, che peraltro riguarda solo gli animali ufficialmente residenti con regolare denuncia all'Anagrafe canina e microchippati e non tiene conto dei «clandestini». In ogni modo, numeri alla mano, si può calcolare che in città c'è un cane ogni quattro famiglie, e spesso e volentieri queste famiglie sono nuclei che hanno al loro interno bambini.

Il fenomeno della diminuzione delle nascite ovviamente non riguarda solo Piacenza, ma è un segno dei tempi ed è un problema che appartiene all'intero Occidente. Anzi, la sindaca della città, Katia Tarasconi, giustamente ci tiene a sottolineare che i dati sulle nascite dei bambini dall'inizio dell'anno «sono buoni». «Ci sono state 360 nascite e i bambini nati nel 2022 sono stati un migliaio. I numeri sono migliori rispetto al 2020. È chiaro che mettere a confronto i due dati fa un pò impressione. Noi abbiamo bisogno di bambini e una delle nostre preoccupazioni è aumentare i posti nido, cosa che stiamo facendo, e i servizi per le mamme, proprio per incentivare le nascite, ma ci vuole tempo». Intanto però il numero elevato di cani comporta un problema non indifferente di pulizia delle strade.

«Ogni cittadino - sottolinea la sindaca - deve essere rigoroso nel raccogliere i bisogni degli animali e noi stiamo lanciando una campagna di sensibilizzazione in questo senso, spiegando che ci sono delle sanzioni per chi non rispetta le regole. Ciò non toglie che siamo una amministrazione amica degli animali. Sono convinta infatti che in casa sono molto utili, per i bambini, per gli anziani, e hanno un valore altissimo per la vita sociale delle persone». Insomma, «le due cose non sono in contrapposizione, sarebbe bello avere tanti bambini e tanti cani», chiosa la sindaca. Una cosa è certa, a Piacenza il detto «solo come un cane» rischia di essere davvero fuori luog

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 21:17

