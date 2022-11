Taglia da 50 mila euro per trovare chi ha avvelenato il cane Snoopy. Il proprietario: «L'infamia dell'uomo non ha confini»

di Redazione web

Un gesto vigliacco, oltre che un reato, quello di uccidere un cane. Ma Emilia, la proprietaria di Snoopy, il beagle che ha preso il nome dal celebre cane dei Peanuts, non si rassegna a non sapere il nome del colpevole e ha messo una taglia da 50 mila euro, per chiunque abbia indizi importanti che portino al responsabile dell'uccisione. La famiglia Combi, di Colico in provincia di Lecco, è sconvolta per la morte di Snoopy, morto dopo giorni di agonia, in modo lento e doloroso a causa del topicida che ha ingerito.

Pronti a tutto

Emilia che di Snoopy si sentiva la mamma, ed i due figli insieme al marito, hanno dato fondo ai loro risparmi, per rintracciare il colpevole e denunciarlo. Il cane era anziano, aveva 13 anni, e lo scorso 3 novembre è morto nonostante il ricovero in una clinica veterinaria; dopo il decesso i veterinari dell’Istituto zooprofilattico interregionale di Lombardia e Emilia Romagna hanno deciso di eseguire l'autopsia e rilevato che l'amatissimo beagle non è morto di vecchiaia e neanche a causa di altre patologie di cui la sua famiglia non si è accorta, ma perché ha mangiato un boccone imbottito di stricnina, veleno che qualcuno gli ha lanciato con l'intenzione di ucciderlo.

Famiglia nel dolore

«Snoopy era come un’ombra per nostra mamma», raccontano i figli di Emilia, affranti dal dolore ed intenzionati a scoprire la verità ed il nome di chi ha fatto del male ad un animale anziano e innocente.

«A chiunque ci aiuti a dare una punizione esemplare a questo/questa vile, indegna, lurida persona la famiglia Combi e' pronta a garantire un omaggio/regalo di 50.000 , cinquantamila euro» scrive Andrea Combi, il proprietario di Snoopy su Facebook.

