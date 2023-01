Cane scambiato per cinghiale, cacciatore lo uccide con un colpo di fucile. La padrona: «Rimarrai insostituibile»

Un cane ucciso da un cacciatore, che l'aveva scambiato per un cinghiale. Francesca Bertolutti, una ragazza 30 anni, ha dovuto dire addio prematuramente al suo Kiran, colpito da un colpo di fucile in un terreno di sua proprietà vicino Fermo, nelle Marche. Una vicenda che ha scosso la ragazza, che sui social ha mostrato le foto choc dell'animale ucciso.

Cosa è successo

Gli scatti della sua ultima corsa, postati quasi in diretta. Poi il colpo di fucile e la morte di Kiran, un esemplare di Lupino Gigante. «Mai avrei pensato che le tue foto di stamattina sarebbero state le ultime, per colpa di un cacciatore, che di cacciatore aveva ben poco», ha scritto la ragazza su Facebook. «Questo è ciò che resta di te. Mentre correvi da me. A casa. Con altri 7 cani intorno e una persona. Un anno e mezzo. Sei stato il regalo più bello della mia vita. È rimarrai insostituibile», le sue parole.

La giovane, originaria di Udine, si è trasferita nelle Marche insieme al suo fidanzato. I due vivono in una proprietà con 30 ettari di terreno, dedicata esclusivamente ai suoi 12 cani e alle loro attività. Domenica mattina la ragazza era a passeggio con i suoi cani, quando durante una battuta di caccia qualcuno ha aperto il fuoco verso uno di loro.

«Potevano colpire me»

«Un incidente, certo – spiega a UdineToday –. Ma un incidente che poteva capitare non solo a un cane, ma a uno di noi due. Oltre alla perdita affettiva enorme e inimmaginabile – prosegue – dietro a quel cane per noi si celava un enorme valore professionale: Kiran infatti era un cane utilizzato nel nostro lavoro per le aggregazioni sociali per il suo grande equilibrio e la sua enorme competenza sociale».

Tantissimi i commenti che la ragazza ha ricevuto sui social: «Spero che chi ha sparato paghi amaramente», scrive un utente. «Non ci posso credere, provo solo rabbia e dolore», scrive un altro. «Devi denunciare subito», prova a consigliare un altro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 13:13

