Cane infuriato sbrana e uccide un barboncino, e azzanna il padroncino di 14 anni ferendolo al volto e alla mano

di Redazione web

Un cane infuriato di grossa taglia, di razza Akita, ha prima sbranato un barboncino e poi si è scagliato contro due fratellini, un 14enne e la sorellina di 10 anni, azzannando il padroncino del piccolo cane e uccidendo il barboncino. E per le ferite subite al volto e alla mano il ragazzino è finito all'ospedale.

Il cane sbrana un bambino di 7 anni, coppia condannata: «Lo avevano preso gratis su Facebook»

Torino, cane meticcio ucciso da un pitbull: ferita la padrona che cercava di salvarlo

I fatti

La vicenda è accaduta domenica mattina a Colonnella, in Abruzzo, come riporta Il Messaggero. I due fratelli, stando al racconto del padre, erano dai nonni e, approfittando della bella giornata, erano usciti di casa per fare una passeggiata con il loro barboncino, di nome Toy.

Dopo pochi passi, tuttavia, l'incontro con il cane di grossa taglia: la bambina di 10 anni è scappata terrorizzata, riuscendo a mettersi al sicuro. Peggiore sorte è toccata al fratello 14enne: ha preso in braccio il barboncino Toy per metterlo in salvo dalla furia del cane ma qui è stato aggredito con i morsi ed è finito all'ospedale.

Le urla dei due fratellini hanno attirano l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti in loro aiuto.

Il proprietario del cane di grossa taglia, un 30enne, resosi contro dell'accaduto, ha inveito contro i genitori rei di aver lasciato aperto il cancello si casa, permettendo così al cane di di scappare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA