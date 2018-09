Cane sprofonda nella melma del lago artificiale: Mago salvato in extremis

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

la stava per combinare bella: stava sparendo nel fango. Erano le 9 circa quando, alla sala operativa del Comando Vigilfuoco die Urbino, è arrivata una richiesta di soccorso per recupero di un, caduto accidentalmente in un, a Borgo Massano Comune di Montecalvo in Foglia. La macchina dei soccorsi è partita istantaneamente. Anche perché il lago in questione, con una superficie di diametro di circa 25/30 metri, risultava essere sì quasi asciutto ma con presenza di melma.Il cane, di fatto, era rimasto bloccato e, senza riuscire a muoversi, rischiava di sprofondare nel fango. Sul posto sono intervenuti una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Urbino e tre unità Saf Fluviale dalla sede Centrale di Pesaro e del distaccamento di Fano. Il personale dei vigili del fuoco riusciva così, poco dopo, a recuperare l’animale, razza setter e di nome Mago, con estrema difficoltà, visto la presenza del terreno bagnato e a riconsegnarlo al legittimo proprietario sano e salvo.