è un problema molto sentito nel nostro Paese: é di soli due giorni fa la polemica sulle pensioni tra il presidente dell’Inpse il ministro dell’Interno, con il primo che ha lanciato l’allarme sulla previdenza nel caso il numero degli immigrati si dimezzi (come annunciato dallo stesso Salvini). E senza dimenticare le reazioni degli italiani alle fake news che girano sul web: dall’arabo che vuole, alla folla al concerto ‘scambiata’ per la fila di migrantiDa, una delle località turistiche più famose d’Italia, arriva invece una storia che coinvolge anche gli animali, oltre che i migranti: è la storia di un cagnolino «razzista», che ringhia alle persone di colore. Almeno questo è quanto afferma la proprietaria, come racconta l’edizione genovese di Repubblica : il cagnolino abbaia «solo quando passano i negri, perché li riconosce dall’odore. Ma non quelli ricchi», assicura. Ne avevamo parlatoLa storia èin un post su Facebook: e c’è un particolare interessante. «Un cagnolino che abbaiava contro un ragazzo di colore sulla spiaggia di Alassio, alcuni bagnanti che ridono e applaudono o lo incitano, io che non credo ai miei occhi e li invito a fermarsi. Loro sghignazzano e una signora mi offende pesantemente con i soliti riferimenti sessuali a me e ai migranti».Insomma la signora, nel vedere quei bagnanti incitare il cane, è intervenuta per difendere il ragazzo di colore, ma in tutta risposta si è beccata gli insulti: «Vaff…, buonista del c…, prenditeli a casa tua, così ti sc… meglio di tuo marito», le avrebbero detto,. E altri insulti le sono stati rivolti anche sotto il suo post sul social, così tanti da portarla a cancellarsi da Facebook, ma non prima di salvare gli screenshot per querelare i leoni da tastiera.La proprietaria del cane, che è uno dei gestori dell’hotel che affaccia sui bagni ‘teatro’ dell’episodio, ci tiene a specificare che il suo Jack Russel, di nome Speed, non ha mai azzannato nessuno, e soprattutto non abbaia certo a tutte le persone di colore. Uno dei clienti dell’hotel, «un signore svizzero molto distinto», non è stato infatti oggetto della sua ira: «Sa, dipende dall’odore - specifica - quando vengono i marocchini a vendere, Speed li riconosce e li manda via».